Копия, репродукция, реплика, повтор — в чем разница в картинах?

Для начала разберемся в понятиях. Я нередко встречаю людей, которые путают эти термины, да и сама раньше воспринимала слово «копия» как стопроцентную схожесть. И ре-продукция вроде то же самое — повторная продукция. Как будто это одно и тоже.

Ханс Зацка. Письмо из-за речки.

Но, на самом деле, по-простому говоря репродукция — фотография, принт — это 100 процентная механическая схожесть, а вот копия — это ручная работа и степень схожести может быть разная.

Вообще в этой теме существуют и другие понятия — оригинал, репродукция, копия, реплика, повтор, картина по мотивам, их «смеси», и конечно же подделка. Давайте разберем эти слова подробнее и по порядку и тогда вам будет легче ответить на вопрос, что же все-таки выбрать репродукцию или копию, а возможно, вы поймете, что ни то, ни другое для вас не годится.

Что такое оригинал картины?

Оригинал (он же подлинник) — тут много писать не буду, отмечу лишь то, что бывают музейные оригиналы и оригиналы современных художников (именитых, востребованных, начинающих).

Jules-Cyrille Cave. 1902 г.

Что такое репродукция картины?

Репродукция делается быстро и дешево, современные принтеры позволяют передать не только цвет, но даже имитируют мазки кисти. Особенно объмно получается по технологии «латексная печать». Поэтому, если у вас стоит задача по-быстрому и недорого оформить интерьер, или очень хочется иметь у себя точную-приточную 100 процентную копию мирового шедевра, то заказывайте принт. Художник в любом случае не передаст все тонкости и нюансы, все оттенки и особенности штриха автора оригинала.

Копии бывают разные: максимально приближенные к оригиналу, вольные копии, авторские, ну и сюда можно отнести картины, написанные по мотивам работы другого автора.

Что такое копия картины?

Если вы хотите видеть на своей стене копию шедевра и чтоб она была ручной работы, то здесь важно найти опытного в этом деле мастера и понимать — чем ближе копия к оригиналу, тем дороже по деньгам и дольше по времени будет выполняться ваш заказ. И даже если вы готовы подождать и заплатить, вам еще надо понимать, что художник — не принтер. В любом случае будут погрешности и в картину «впишется» внутренний мир и душа художника, который делает для вас копию. Если вы это осознаете и принимаете, то вероятнее всего появится новый шедевр.

Если же для вас не важна большая схожесть, но нравится идея, сюжет шедевра, то почти у любого профессионального художника можно заказать вольную (не точную) копию по вполне приемлемой цене и срокам. Лучше найти такого художника, которому тоже нравится данная картина или тема, тогда он больше души в нее вложит и, возможно быстрее справится с работой.

Авторский повтор

Ну а если вам понравилась работа современного художника, но он ее уже продал, то закажите ему авторский повтор. Это будет не точная копия, а очень похожая картина. К тому же, обычно художник предлагает выбрать более подходящий для клиента размер будущего произведения.

Авторский повтор картины «Девятый вал». 1857 г.

Картина «Девятый вал». 1850 г.

В картинах девятый вал, например, просматривается настроение художника — в картине 1850 года видно просветление в облаках и создается впечатление того, что буря заканчивается. А в картине 1857 года он, похоже предлагает пассажирам плота еще немного побороться со стихией.

Реплика картины

Есть еще понятие — реплика, это тоже авторский повтор, но приближенный к оригиналу. Такой вариант могут заказать галереи или музеи именитым художникам. Есть мнение, что такие художники этого не любят (но это не точно), а вот обычные востребованные художники с удовольствием повторяют свои удачные картины для своих клиентов.

Часто репликой называют любой авторский повтор или картину, созданную под наблюдением автора.

Василий Перов «Охотники на привале». 1871 г.

Василий Перов «Охотники на привале». Реплика. 1877 г.

Картины «по мотивам»

Что касается картин, написанных по мотивам работы другого художника, то они могут быть как узнаваемыми, так и совершенно измененными. Например, если художник сделал легкую, вольную копию «9 вала», но в лодку посадил енотов, то опытный глаз зрителя Айвазовского все-таки узрит. А вот когда творец вдохновился чьей-то картиной, но в процессе все изменил, то внешне это выглядит как авторская работа, хотя в ней вполне может прослеживаться идея и замысел создателя оригинала. Вы тоже можете заказать художнику картину по мотивам, если у вас есть идея относительно шедевра, как написать его с другими элементами, или придать новый смысл. То есть вы можете подать идею, а художник перенесет ее на холст и добавит что-то свое.

Бывает, попадаются «смеси» этих понятий. Не знаю как назвать эту продукцию — это и не живопись и не принт, не произведение искусства, а наверное, просто изображение или декоративное творчество. Тоже имеет право на жизнь, если без обмана. Просто приведу пример: принт + ручной докрас красками (от нанесения нескольких мазков до полного «раскрашивания» поверх напечатанного изображения)

Качественный принт + доработка масляными красками + поталь + выборочный лак.

Подделки — а оно нам надо?

Ну и коротко скажу о подделках. По сути все, что написано выше, очень даже может быть подделкой. Ну, к примеру, написал художник копию с картины, или вольную копию, или даже по мотивам, но узнаваемую и… подписался, но без указания оригинала. Бывает, что не возможно найти ссылку на оригинал, но ведь художник может написать, например: «по фото из интернета» и тогда это уже будет честно по отношению к автору идеи. Или другой пример — покрасили принт сверху масляными красками и продают, как авторскую картину итальянского художника. Про музейные подделки и обман коллекционеров писать не буду, так как я далека от этих кругов, а желтые сплетни вы и без меня почитаете.

Выводы

Ну вот, теперь когда вы уже не путаетесь во всех этих терминах, стоит определиться зачем вам картина. Если вы уже знаете какую задачу она должна выполнять, то легко сможете разобраться, что из вышеописанного вам будет и по душе и по карману.

Выбирайте для себя печать на холсте, декоративное творчество или произведение искусства, главное — не попадайтесь на подделки и не покупайте раскрашенные принты по цене живописи.

Татьяна Сунцева @vesta_artist